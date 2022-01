Amedeo Manzo (pres. Bbc Napoli): “Amazon? E’ interessato alla città per un motivo preciso”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante il programma “Radio Gol”, è intervenuto il presidente della Bbc Napoli Amedeo Manzo. “Non posso dire molto sulle intenzioni del colosso americano, perché ci sono degli accordi di riservatezza e di segretezza. Sicuramente Amazon è interessato ad investire in città, non credo nel calcio, a dire il vero. Vlahovic? Fosse per me, se un cliente ha i conti in rosso e vuole spendere tanti soldi, chiamerei i Carabinieri. Mi chiedo come possano spendere certe cifre in una situazione del genere. E’ veramente assurdo quello che sta accadendo, si comprano la Ferrari con i soldi dei risparmiatori. Parliamo di un club quotato in borsa, mi aspetto un duro intervento della Consob a questo punto, non è possibile assistere a fatti simili. Il calcio sta tirando troppo la corda e rischia il fallimento”.

La Redazione