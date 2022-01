Ore cruciali per il futuro di Dusan Vlahovic. La Fiorentina e la Juventus hanno raggiunto un’intesa di massima per il trasferimento del giocatore in bianconero: un’operazione da 75 milioni di euro. Il ds viola Pradè: “Non possiamo permetterci di perderlo a zero”. E’ stato riportato in diretta da Sky Sport 24.