Ventola: “Nonostante la serie di infortuni e la Coppa d’Africa il Napoli esce rafforzato”

L’ex giocatore, Nicola Ventola ha parlato a Bobo Tv, e tra le altre cose si è soffermato sul Napoli di Spalletti. “Spalletti secondo me alternerà Mertens ed Osimhen, sono due calciatori differenti, due soluzioni di alto livello. Nonostante la serie di infortuni e la Coppa d’Africa il Napoli esce rafforzato sia per la posizione favorevole in classifica e sia perchè in questo momenti Spalletti ha trovato giocatori che si pensava fossero semplici riserve invece stanno dimostrando di essere calciatori su cui si può contare”.

Napoli Magazine