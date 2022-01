SKY – Sensi vicinissimo alla Sampdoria. L’Inter accelera per Gosens

Il mercato di Gennaio entra nel vivo e le società cercano di completare le rose per accontentare i rispettivi allenatori. La Sampdoria che deve conquistare la salvezza, dopo giorni di attesa, alla fine potrà contare su Stefano Sensi. I nerazzurri alla fine si sono convinti di cedere in prestito al club ligure il centrocampista, per dare al ragazzo la possibilità di poter giocare con continuità. L’Inter invece per il mercato in entrata punta con decisione, già per questa sessione di Gennaio su Robin Gonsens. L’esterno tedesco sarà il probabile sostituto di Perisic che non ha ancora rinnovato, ma rientrerà tra un mese, visto che è ancora infortunato. Questo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio.

La Redazione