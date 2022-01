Repubblica – De Laurentiis ed il “ridimensionamento” in atto, eccezion fatta solo per Koulibaly

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha cominciato la sua opera di “ridimensionamento”, con costi, che secondo il patron, non sono più sostenibili per il Napoli. In estate andrà via Lorenzo Insigne, e quasi sicuramente lo seguiranno anche Mertens e Ghoulam, come scrive oggi Repubblica.

“Nel Napoli – precisa il giornale –gli ingaggi del belga, dell’algerino e del capitano non sono più economicamente sostenibili e il difficile ricambio generazionale non può essere più rimandato.

L’unica eccezione potrebbe riguardare Kalidou Koulibaly, sempre che in estate – si legge – non arrivi dal mercato un’offerta irrinunciabile”. Fonte Spazio Napoli