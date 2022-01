Primo sondaggio del Napoli per Gatti, ma c’è subito la reazione da Torino

Torna a circolare il nome di Federico Gatti per il Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport in queste ore, il club azzurro avrebbe chiesto informazioni al Frosinone nelle ultime settimane, per un giocatore che è seguito 25da tante altre società dopo le ottime prestazioni di questa stagione e che sembra pronto al grande salto già dal prossimo anno. Per Gatti, fin qui, 18 presenze con tre gol in Serie B in maglia ciociara.La concorrenza, però, per il Napoli non manca. E arriva da Torino. Più avanti di tutti c’è proprio il club di Cairo, che già da tempo ha avviato i contatti. Poi anche la Juventus che lo sta seguendo da vicino da parecchie settimane per i ricambi necessari in difesa. Gatti, centrale classe 1998, non lascerà comunque Frosinone fino al termine della stagione: «Sono un giocatore del Frosinone e darò tutto fino alla morte finché sono qua. Poi la Serie A è un sogno che può cambiare la mia vita e quella della mia famiglia» le sue parole sul futuro.