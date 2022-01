Mazzocchi verso Salerno, il post di saluto al Venezia

E’ terminata l’avventura di Pasquale Mazzocchi con la maglia del Venezia. L’esterno destro classe 1995 sta raggiungendo Salerno per cominciare la sua esperienza in granata. Ha salutato con un lungo post su Instagram il club arancioneroverde, che lascia dopo 60 presenze in 2 stagioni.

“Ogni sera prima di andare a letto mi sono sempre posto questa domanda: ‘Oggi ti sei superato?’. La risposta a questo quesito è sempre stata la stessa: ‘Sì, ma domani mi spingerò oltre’. Tutto ciò che ho realizzato me lo sono sempre sudato e guadagnato sul campo, ho vissuto un anno e mezzo impossibile da dimenticare, vado via con la consapevolezza di aver sempre dato tutto me stesso per questa maglia senza mai risparmiarmi. Una maglia che ringrazierò a vita, perché mi ha dato la possibilità di esaudire il mio più grande sogno, ma senza l’aiuto dei miei compagni e senza il vostro supporto non sarebbe mai stato possibile. Oggi non saluto solo un club oppure una città, oggi saluto quella che per me é stata una famiglia, ma come in tutte le famiglie arriva sempre il momento in cui bisogna dividersi, a volte anche per motivi sconosciuti. Lascio parte del mio cuore a tutti voi, porto con me a Salerno la fame, la cattiveria e il mio spirito combattivo perché ho una Guerra da iniziare insieme ai miei nuovi compagni. Per finire ringrazio tutti gli addetti ai lavori, coloro che lavorano al buio senza mai lamentarsi. Grazie di tutto Venezia“.