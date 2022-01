La Salernitana fa sul serio, Diego Costa colpo per l’attacco

La Salernitana, dopo le ultime settimane difficili, anche per i casi Covid, ha deciso di fare sul serio per la campagna acquisti di Gennaio. Dopo aver ufficializzato Luigi Sepe e in giornata anche Pasquale Mazzocchi del Venezia, per l’attacco arriva un super colpo. il club granata del presidente Iervolino ha acquistato, come riporta ilmattino.it, manca solo l’ufficialità Diego Costa. L’ex di Atletico Madrid, Chelsea e Atletico Mineiro, giocherà al fianco di Ribery. I campani insomma vogliono confermare la categoria e la punta spagnola può essere un valore aggiunto.

La Redazione