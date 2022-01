L. Cilli, giorn. Sportitalia: “Mercato del Napoli è chiuso al 90%”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Cilli, giornalista di ‘Sportitalia’:

Dove trova i soldi la Juventus?

“E’ una domanda che si fanno tutti, ed è lecito porsela. La risposta l’hanno data i dirigenti della Juventus. Il club bianconero ha appena ricapitalizzato. La Juve prende quello che sarà l’attaccante del presente e, soprattutto, del futuro. I bianconeri alleggeriranno il bilancio con le cessioni e, consequenzialmente, il risparmio sugli ingaggi. Si parla anche di Dybala, il cui rinnovo, ora è congelato”.

Mercato Napoli

“Il mercato di gennaio del Napoli, al 90%, è chiuso. Dico 90% perché sapete bene che nel mercato può succedere di tutto. Il Napoli sta lavorando per Olivera ma, al momento, è difficile immaginare che il suo eventuale approdo sia anticipato a gennaio. Senz’altro, il club azzurro, sta lavorando per bloccarlo per giugno. E’ passato un po’ in sordina l’affare Tuanzebe che, per età, tecnica e modalità, valuto un grande colpo”.

Fonte: 1 Station Radio