Juan Jesus, una sorpresa per tutti, ma non per Spalletti

E’ arrivato in estate in sordina, Juan Jesus, quasi come se il suo approdo in azzurro rappresentasse solo un’operazione di contorno. Ed invece…le contingenze hanno imposto a Spalletti una rapida revisione delle gerarchie nella difesa e non appena c’è stata la necessità di inserire il brasiliano, ecco che Juan Jesus si è fatto trovare pronto. Sorpresa per tutti, ma non per Spalletti che fin dal primo momento ha riposto massima fiducia nel difensore brasiliano. Un rapporto strettissimo quello tra Juan Jesus e il suo allenatore. «Spalletti gli ha ridato la vita in campo», dice con sicurezza l’agente del giocatore Roberto Calenda. «Juan era arrivato a Napoli in ottima forma. Si era allenato per tutta l’estate in Sardegna e poi si è dato subito da fare». Spalletti ha aspettato per inserirlo e Juan non si è assolutamente lasciato distrarre. A preso casa a Posillipo insieme alla sua famiglia che proprio in questi mesi si allargherà ancora visto che sua moglie è in dolce attesa. Poi si penserà anche al futuro contrattuale. Perché con il Napoli l’accordo è fino a fine stagione, ma c’è un’opzione di rinnovo che può essere condivisa da entrambe le parti.

Il Mattino