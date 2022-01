Jacomuzzi, dirigente: “Scudetto Napoli? I margini ci sono sempre”

Su Radio Marte, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, dirigente, ecco le sue parole: “Gianni Di Marzio ci ha insegnato tante cose, sono con lui sia con il cuore che con la mente. Lui tante volte si metteva in contatto con noi per andare a vedere qualche giovane all’estero. Durante ore di aereo ci insegnava come vedere i giocatori. Talenti scoperti insieme? Ultimamente in Ecuador vedemmo Richarlison, Neymar e tanti altri giocatori dell’Argentina. Anche Zapata c’era. A parte la voglia di vivere di Gianni, poi si metteva con saggezza e dopo mezz’ora parlava perché aveva già inquadrato la situazione. Scudetto? I margini ci sono sempre ma bisogna vedere l’Inter se mantiene questo ruolino di marcia, in tal caso diventa difficile. Ci sono gli scontri diretti, bisogna poi fare attenzione a non perdere certe partite”.