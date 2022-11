Fulvio Valcareggi (ag. Fifa): “Napoli? Per Zerbin si passa dal liceo all’Università. Il ragazzo è più forte di Insigne in un aspetto”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, è intervenuto l’agente Fifa Furio Valcareggi sul futuro di Alessio Zerbin. “Il ragazzo, dopo le elementari, medie e superiori, con il Napoli passerà all’Università. Si è fatto le ossa a Viterbo, a Cesena, Vercelli e quest’anno a Frosinone, adesso posso dire che è pronto per giocare in massima serie. Zerbin? Secondo me per età e per fisicità è più forte d’Insigne e lo è anche rispetto alle origini del capitano del Napoli”.

