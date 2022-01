Frattesi-Ilic, “linea verde” nella testa del d.s. Giuntoli

Il Napoli com’è da tradizione, guarda sempre ai giovani e per il centrocampo due i nomi che sono appuntati nell’agenda del d.s. Giuntoli. Secondo il Corriere dello Sport, il primo è Davide Frattesi del Sassuolo, calciatore visto dal dirigente azzurro, durante la sfida contro l’Hellas Verona, elemento che ha colpito per la forte personalità, anche se ad oggi è solo perlustrazione. Il secondo calciatore è Ilic del club scaligero, dove i rapporti sono ottimi, dopo l’affare Rrahamani e diverse trattative impostate. Il tempo c’è per poi impostare trattative, ma ovviamente c’è ancora da aspettare, per capire traguardi ed eventuali disponibilità economiche.

La Redazione