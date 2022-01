FOTO – Vlahovic-Juventus, esplode la rabbia dei tifosi viola: “Gobbo di m…..”

E’ delle ultime ore la notizia della possibile cessione di Dusian Vlahovic alla Juventus, cosa che ha fatto arrabbiare non poco i tifosi viola, che hanno reagito con striscioni e minacce rivolti all’attaccante. Nei pressi dello stadio Franchi, davanti a dove si allenando gli uomini di Italiano, sono apparsi diversi striscioni con appellativi razzisti nei confronti del giocatore, gli stessi che i tifosi dell’Atalanta utilizzarono a margine della partita di campionato e che spinsero la società viola a chiedere rispetto per il proprio attaccante. Non solo. Un altro striscione, dai toni decisamente minacciosi è stato appeso alle cancellate: “Le tue guardie non ti salveranno la vita, per te è finita”, e ancora “Il rispetto non si conquista con i goal Vlahovic gobbo di merda”. La situazione intorno al giocatore era già incandescente dopo l’annuncio da parte di Commisso della volontà del serbo di non rinnovare il contratto. Una tensione che aveva spinto il giocatore a circondarsi di guardi del corpo per sentirsi più sicuro per girare la città. Da qui la minaccia esplicita e non firmata apparsa nella notte.