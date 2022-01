Federico Gatti, il Napoli sonda, il Torino è in pressing

Federico Gatti, difensore del Frosinone è un “conteso”. Il calciatore piace molto, un po’ di più a Napoli e Torino. I granata, dopo aver chiuso Pellegri, non si sono fermati a guardare, anzi, come si legge su La Gazzetta dello Sport, vogliono completare il proprio mercato con almeno un altro rinforzo. E l’uomo in più sarebbe proprio Gatti, sul quale il Torino sarebbe in pressing. Il Napoli ha già fatto un sondaggio sul centrale ciociaro classe ’98. Il club di Cairo, in attacco, lavora alla chiusura per Demba Seck della SPAL.