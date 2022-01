Enzo Bucchioni, giornalista: “Campionato riaperto? Sì non l’avevo mai ritenuto chiuso”

A “Marte Sport Live”, Enzo Bucchioni, giornalista:

“Di Marzio? Lo conoscevo da tanti anni, era una persona straordinaria e un intenditore di calcio. Quando lo ascoltavi c’erano energia, simpatia, empatia, disponibilità. Per parlare di calcio lui c’era sempre con la sua competenza. Di Marzio viveva per il calcio, era il numero 1, non sbagliava un’analisi. Rimane dentro la sua straordinaria energia e determinazione. Una perdita enorme per tutti quanti noi. Aveva lo spirito di un ragazzino. Parlava di calcio come quando da ragazzini si discuteva delle figurine. Era trascinante ed apprezzava il calcio moderno, lo seguiva. Era modernissimo negli ultimi tempi, altra capacità da sottolineare. Campionato riaperto? Sì non l’avevo mai ritenuto chiuso. Nonostante Napoli e Milan falcidiati. Il Napoli è tornato prepotentemente, sta recuperando giocatori importanti. Io continuo a metterci dentro anche l’Atalanta. Ci divertiremo ancora. Balotelli in Nazionale? La sua chiamata denota un momento di difficoltà, se lo richiami vuol dire questo”.