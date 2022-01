È Ital-Brasile: 49 oriundi in azzurro con Joao Pedro e Luiz Felipe

Il sangue, le radici, l’odore di casa sono cambiati da tempo, non solo con un timbro. Joao Pedro è cittadino italiano dal 2017, da quando si è sposato con Alessandra, di Palermo . Ipatinga è un lontano ricordo, il classe 1992 si sente ormai italiano e vuole risolvere i problemi di Mancini in attacco. In realtà, anche il cagliaritano è un esperimento, altrimenti il ct non avrebbe richiamato anche Balotelli come ultima ratio. Il mondiale in Qatar passa dai gol di marzo. L’Italia non deve nemmeno prenderli però. Né dalla Macedonia del Nord e nemmeno, eventualmente e molto probabilmente, nella finalissima col Portogallo . Per questo viene convocato pure Luiz Felipe, che per il momento strappa il posto al compagno infortunato Acerbi, non solo nella Lazio. Al centrale biacoceleste viene pure perdonato di aver rifiutato anni fa il primo squillo di Di Biagio con l’Under 21. All’epoca Luiz Felipe voleva le Olimpiadi con la Selecao, si sentiva molto più brasiliano.

Alberto Abbate (Il Mattino)