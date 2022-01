DIFESA – Sfumato Mandava, si guarda sempre in casa Hellas Verona

Ieri mattina è definitivamente sfumato l’arrivo di Reinildo Mandava. Il terzino sinistro del Lille da ieri è dell’Atletico Madrid, con tanto di foto del suo arrivo in Spagna per le visite mediche e dove manca solo l’ufficialità. i “cochoneros” hanno sborsato i soldi che il Napoli non poteva fare, perchè l’avrebbe preso a parametro zero, perciò nulla da fare. Invece per il ruolo di difensore centrale, come riporta il CdS, piace Nicolò Casale dell’Hellas Verona, giocatore forte fisicamente e che ha ampi margini di crescita. Piace anche alla Lazio di Sarri, quindi una rivale in più per la prossima stagione.

La Redazione