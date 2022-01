DIFESA – Nome nuovo come terzino sinistro, anzi vecchia conoscenza di Giuntoli

Il Napoli ha sempre come pallino il ruolo del terzino sinistro e i nomi non mancano nella lista del d.s. Giuntoli. Oltre Mathias Olivera, che sembra, come riporta il Corriere dello Sport, trattativa ben avviata, insieme a Tagliafico. Quest’ultimo però vorrebbe il Barcellona, il club azzurro sarebbe l’alternativa. Nome nuovo, però una vecchia conoscenza della squadra partenopea, viene dall’Az Alkmaar. Si tratta di Owen Wijndal, elemento di spinta della corsia mancina e che ha colpito più volte Giuntoli. Un mercato in teoria opaco, ma in realtà è molto attivo per il Napoli, in attesa di mettere la freccia a sinistra.

La Redazione