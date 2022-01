Del Genio, giornalista: “Ilic e Frattesi? Sono due buoni calciatori”

Su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Paolo Del Genio, giornalista. eccole sue parole: “Ilic e Frattesi? Mi piacciono, sono due buoni calciatori anche molto giovani che hanno avuto un percorso diverso. Frattesi ha avuto un impatto buonissimo con la Serie A, sta segnando e si è fatto trovare subito pronto. E’ un giocatore molto bravo a buttarsi in area, meno bravo nel palleggio ma molto a incunearsi e ad arrivare al gol. E’ una mezzala di inserimento tipo Elmas, un giocatore che improvvisamente arriva in area di rigore avversaria partendo dal ruolo di mezzala. Ilic invece è uno che costruisce gioco, è scuola Manchester City molto dotato tecnicamente che deve ancora migliorare in continuità però dal punto di vista del talento è molto giovane e i centrocampisti hanno bisogno di tempo per farli crescere. Pero’ sia Ilic che Frattesi sono diversi tra loro ma tutti e due pronti fra poco a fare un salto per andare nelle squadre di vertice”.