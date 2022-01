COPPA D’AFRICA – Senegal-Capo Verde 2-0, Koulibaly conquista i quarti di finale

Questo pomeriggio si è giocato l’ottavo di finale valevole per la Coppa d’Africa, tra il Senegal e Capo Verde. Gli ospiti restano subito in dieci per il rosso diretto ai danni di Andrade, fallo visto dal VAR. La squadra di Cisse però fa fatica a sbloccare la sfida. Capo Verde resta anche in nove per il cartellino rosso al portiere Vozinha per il fallo su Mane. La punta del Liverpool sblocca la gara su azione da corner. La partita ora non ha più storie e il Senegal la chiude con la rete di Dieng, tiro imparabile per il portiere avversario. Ha giocato tutta la gara Kalidou Koulibaly e per il Senegal ora attenderà la vincente ai quarti di finale tra Mali e Guinea.

A cura di Alessandro Sacco