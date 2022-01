COPPA D’Africa – Almeno 6 morti all’esterno dello stadio prima di Camerun-Comore

Ieri alle 20,00 si è disputata la gara per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa fra il Camerun e le Isole Comore, gara vinta dai primi, anche per le condizioni in cui versavano gli avversari decimati dal Covid. Ma purtroppo c’è una notizia che mai nessuno vorrebbe leggere, specie se si tratta di una partita di calcio. “Almeno sei persone sono morte in Camerun nella ressa all’esterno dello stadio che ha ospitato la partita di Coppa d’Africa fra i padroni di casa e le Comore. L’incidente allo stadio Olembe, nella capitale Yaounde, prima della partita valida per gli ottavi di finale della competizione. Secondo le prime informazioni si registrano decine di feriti e potrebbero esserci altre vittime. Sui social sono stati diffusi video che mostrano tifosi che lottano per accedere allo stadio. Un governatore locale ha affermato alla Ap che potrebbero esserci numerose vittime, anche minorenni. Lo stadio Olembe ha 60.000 posti ma per le restrizioni anti-Covid poteva accoglierne solo l’80%. La partita si è disputata regolarmente, con la vittoria del Camerun”.

Mattino.it