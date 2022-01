BASKET – Pargo in uscita per la Gevi Napoli. Si pensa ad un play ex Brescia

La Gevi Napoli basket cerca dal mercato di riparazione, le giuste soluzioni per uscire da un periodo non facile in campionato. Il roster di coach Sacripanti, probabilmente nelle prossime ore metterà in uscita Pargo, autore di prestazioni non all’altezza, per cercare un play da inserire nell’organico. Secondo la pagine on line del Mattino, ci sarebbe l’ex Brescia di 35 anni Luca Vitali. L’incognita sono le condizioni fisiche da monitorare, in alternativa c’è Tarik Philip di Venezia.

