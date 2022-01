AUSTRALIAN OPEN – Berrettini vince la “battaglia” con Monfils. In semifinale sfiderà Nadal

Il tennis italiano ha deciso di mettere le tende in Australia e lo fa con Matteo Berrettini. L’atleta nativo di Roma, oggi ha sfidato il talento francese Gail Monfils e alla fine vince la sfida al quinto set. Il punteggio è 6-4; 6-4; 3-6; 3-6; 6-2. Ora per Berrettini, che alla fine chiede al pubblico di farsi sentire, visto che faceva il tifo per Monfils, affronterà in semifinale Rafa Nadal. Domani sarà la volta di Jannik Sinner che sfiderà il greco Tsitsipas.

La Redazione