Antonio Corbo: “Noi giornalisti dobbiamo auspicare un campionato di grande regolarità”

A “Marte Sport Live”, Antonio Corbo, giornalista:

“Di Marzio? Abbiamo perso un carissimo amico, portava in giro la genuinità e la scaltrezza di noi napoletani. Scudetto? Parlarne significa quasi prometterlo. Vince chi arriva prima e si deve tentare. Evitiamo le solite discussioni: il Napoli secondo me non ha il diritto ma il dovere di lottare. Dal secondo posto in su ogni piazzamento è un traguardo legittimo. Bisogna lottare perché il Napoli ha tutte le risorse per provarci. Non vorrei che allenatore e giocatori si rintanassero in quella stucchevole vacuità che rappresenta una malattia endemica del calcio italiano, in cui ci si nasconde volentieri. Il Napoli ha le risorse tattiche e tecniche per lottare per lo Scudetto. Il quarto posto sarebbe già una mezza sconfitta. Noi giornalisti dobbiamo auspicare un campionato di grande regolarità e realtà, lascerei ai tifosi polemiche e vittimismi. Il Napoli in passato ha vinto dei campionati, molto dipende anche dai mezzi e dalla società“.