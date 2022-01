Angel Torres (pres. Getafe): “Napoli-Olivera? Vi spiego come stanno le cose”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, è intervenuto Angel Torres, presidente del Getafe per il terzino sinistro Matias Olivera. “La trattativa con il Napoli per Oliveira al momento non c’è. Non sento il club azzurro dall’anno scorso. Il calciatore non partirà a Gennaio, in questa sessione stiamo lavorando per acquistare calciatori, non per venderli. Di questa presunta trattativa ne parla soprattutto la stampa e non so perché. Il Napoli l’ho sentito l’ultima volta l’anno scorso, poi più nulla”.

La Redazione