Zanoli, una presenza che ha un peso formativo, i voti del CdS alla panchina

Il Napoli ha battuto la Salernitana ieri al Maradona per 4-1, dopo un match, si può dire, senza nessuna difficoltà per gli azzurri. Nel secondo tempo mister Spalletti, anche solo per far rifiatare i titolari ha fatto alcuni cambi, che non hanno deluso le aspettative. Questi i voti del Corriere dello Sport ai giocatori subentrati dalla panchina.

Zanoli (31’ st)sv

Una presenza che ha un peso formativo.

Ghoulam (31’ st) sv

Per fargli sentire la partita.

Politano (19’ st) 6

Così per scaldarsi un po’.

Insigne (1’ st) 6,5

Sono 115 gli scugnizzi che si spalmano nel decennio e si sistemano al fianco di Diego. Basterebbe questo.

Osimhen (19’ st) 6

Piccoli passi verso la normalità.