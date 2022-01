Il campionato di serie A si ferma, tra gli stage dell’Italia e gli impegni in Sudamerica e non solo, per le squadre ora è tempo di ricaricare le batterie, in vista del prossimo tour de force. In casa Venezia, prossimo avversario del Napoli, non arrivano buone notizie dall’infermeria. Per il centrocampista dei lagunari Junior Vacca, lesione al bicipite femorale destro e stop di un mese. Salterà la sfida contro gli azzurri che si giocherà al “Penzo”.

La Redazione