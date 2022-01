UFFICIALE – Ranieri esonerato, non è più l’allenatore del Watford

Claudio Ranieri non è più l’allenatore del Watford, come annuncia una nota ufficiale del club inglese. “Watford Football Club conferma l’esonero dell’allenatore Claudio Ranieri. La tifoseria degli Hornets ha riconosciuto Claudio come un uomo di grande integrità e onore, che verrà sempre rispettato qui al Vicarage Road per i suoi sforzi nel guidare il team con dignità”.