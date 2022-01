Teotino: “Spero che la storia di Mertens si concluda positivamente”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianfranco Teotino, opinionista.

“Milan in calo? In questo momento è un po’ troppo in difficoltà. Sbagliata la scelta di rinnovare Ibrahimovic e di prendere un altro giocatore di 35 anni come Giroud. Una squadra che ha fatto della freschezza la sua rinascita poi cade proprio sul ruolo più importante. Il Milan non si può nemmeno permettere di avere un centravanti troppo statico. Giroud è bravissimo in area di rigore ma è statico.

Insigne? Ha fatto la storia di questa squadra, perdita importante. E’ determinante e lo sarà ancora fino alla fine del campionato. Vedo una società che però si muove per arricchire la rosa. Le scelte però non sono solo di carattere tecnico ma economico e finanziario. Capisco anche i ragionamenti che fa De Laurentiis sugli ingaggi dei giocatori. Spero che la storia di Mertens si possa concludere positivamente, non mi pare che il Napoli comunque sia rassegnato al ridimensionamento. E poi l’allenatore è una garanzia. Bisognerà capire a fine stagione cosa succederà, il Napoli si giocherà la Champions League secondo me quindi servirà una rosa lunga”.