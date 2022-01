Teotino: “Se il Napoli vince le prossime può puntare seriamente allo scudetto”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianfranco Teotino, opinionista.

“Queste ultime due giornate hanno mostrato molto poco calcio. Sarà per le difficoltà delle squadre, sarà per i campi che fanno veramente schifo e fanno vergognare la Serie A a livello europeo, sarà che sta mancando l’ambizione. Ma in questo gennaio si è visto poco calcio, speriamo si riveda qualcosa di buono, non solo dall’Inter e da sprazzi di Napoli. A parte la disdetta della partita contro lo Spezia, per il resto il Napoli ha superato il momento duro limitando i danni ed è ancora lì. Se dovessi indicare un’inseguitrice dell’Inter che ha ancora speranza direi proprio il Napoli.

Le prossime due giornate sono decisive. Il Napoli per puntare allo Scudetto deve fare 6 punti, in quel caso le prospettive cambierebbero. Juventus? Stupisce la mancanza di ambizione. Essere soddisfatti dopo lo 0-0 di ieri sera dopo una partita così sciatta mi colpisce. La Juventus non ha mai vinto con nessuna delle prime 4 e delle altre ha vinto solo contro la Roma. Quando una squadra ha l’organico della Juventus – anche senza Ronaldo – e riesce a risalire in classifica chiaramente davanti devono stare preoccupate. Ma se non cambia marcia e autostima farà fatica ad arrivare tra le prime 4.”

Fonte: RadioMarte