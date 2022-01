SSCN, 4×4 – Il Napoli celebra il poker di ieri pomeriggio

4-0. Due gol dei piccoletti, Mertens ed Insigne, due dei difensori centrali, Juan Jesus e Rrahmani, ed il poker è servito. La SSCN, attraverso l’account twitter ufficiale, celebra le marcature azzurre, una sorta di 4×4, visto che, durante il torneo, si è ripetuto per la quarta volta:

Per la quarta volta in questo campionato il @sscnapoli ha segnato almeno quattro gol in una partita, nessuna squadra ci è riuscita più volte nel torneo in corso #ForzaNapoliSempre

