L’Atletico Madrid ha il suo nuovo terzino. Come riportano le pagine di Sic Noticias, il club spagnolo ha chiuso per Reinildo Mandava, terzino del Lille con il contratto in scadenza a giugno. Il giocatore mozambicano è già partito per la capitale spagnola, dove sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto. Mandava era nel mirino anche di Napoli e Lazio.

da TMW