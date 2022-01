Sabatini: “Napoli-Salernitana? Entrambi i rigori non c’erano”

Walter Sabatini, ex allenatore e calciatore, ha parlato a 90° Minuto su Rai Due ieri al termine di Napoli-Salernitana, dove gli azzurri hanno battuto la squadra di Colantuono per 4-1. “L’arbitro ha ripristinato la regola della piazzetta, quando non c’era spazio per tirare i calci d’angolo: ogni tre calci d’angolo un rigore. Entrambi i rigori non c’erano. Sono molto preoccupato, spero che non si faccia carne da macello della Salernitana solo perché ha 10 punti in classifica”.