Mercato Napoli – Reggina-Folorunsho, manco solo il sì del Napoli

In uscita per il mercato del Napoli, c’è in previsione un’operazione in arrivo, quella che riguarda il centrocampista azzurro Michael Folorunsho, come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato. La nuova Reggina targata Stellone, è sempre più vicina al centrocampista Michael Folorunsho di proprietà del Napoli e in prestito al Pordenone. Si attende solo il via libera del club azzurro per il ritorno del classe 1998, che ha già vestito la maglietta amaranto nella stagione 2020/21.