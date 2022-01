La preghiera di Spalletti e gli applausi per Di Marzio

Napoli e il Napoli omaggiano Gianni Di Marzio, ex allenatore azzurro e indimenticato personaggio del mondo del calcio in città, scomparso all’alba di sabato. La squadra azzurra ha voluto ricordare Di Marzio con un minuto di silenzio prima del fischio iniziale del match contro la Salernitana e il lutto al braccio. Forte la partecipazione dei napoletani presenti al Maradona, il campione che proprio Di Marzio aveva saputo scoprire prima di tutti e segnalare alla società azzurra già anni prima del suo arrivo a Fuorigrotta. L’omaggio del Napoli – che segue quello del Cosenza, altra squadra della vita dell’allenatore napoletano – è solo l’ultima prova di affetto delle tante arrivate da tutto il calcio italiano nelle ultime ore. Il figlio Gianluca, giornalista di Sky Sport, ha voluto ringraziare la squadra di Spalletti (in preghiera durante il silenzio) attraverso i social: «Grazie alla città in cui è nato e ha avuto l’onore di allenare per questo ricordo».

G. Arpaia (Il Mattino)