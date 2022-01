Il Mattino – Tre azzurri superano “abbondantemente” la sufficienza

Il Napoli, battendo ieri la Salernitana, ha messo da parte altri tre punti importanti, e questo è stato possibile anche grazie al lavoro della difesa che ha lasciato poco spazio agli avversari. IL Mattino dà i voti a questo reparto.

MERET 6

Un solo tiro e Subisce il gol di Bonazzoli ma è incolpevole. Smista il pallone nelle volte in cui viene chiamato in causa. Ripresa senza un solo intervento.

DI LORENZO 6,5

Riesce a posizionarsi bene in fase offensiva, regalando a Lozano lo spazio per accentrarsi. Si prende il primo quarto d’ora di pausa stagionale: in difesa sempre perfetto.

RRAHMANI 6,5

Si vede arrivare Bonazzoli in piena area e non trova il timing per chiudere sull’1-1. Sempre preciso nelle rare sortite di Bonazzoli e Simy. Da attaccante il suo gol.

JUAN JESUS 6,5

Trova il gol dopo due annullati in questa stagione, con una conclusione non da centrale. Tutto facile fino a qualche volata di Obi che mette in affanno.

MARIO RUI 6

Sul gol del pareggio granata si perde Kechrida. Ma è l’unica disattenzione. Spinge e partecipa bene alla manovra prima e dopo, il suo apporto c’è.