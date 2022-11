“Il Mattino” dà i voti azzurri: le serpentine di Lobotka, la geometria di Fabian, l’impegno del capitano. Che Napoli!

Così Il Mattino giudica la prestazione azzurra:

MERET 6

Un solo tiro e Subisce il gol di Bonazzoli ma è incolpevole. Smista il pallone nelle volte in cui viene chiamato in causa. Ripresa senza un solo intervento.

DI LORENZO 6,5

Riesce a posizionarsi bene in fase offensiva, regalando a Lozano lo spazio per accentrarsi. Si prende il primo quarto d’ora di pausa stagionale: in difesa sempre perfetto.

RRAHMANI 6,5

Si vede arrivare Bonazzoli in piena area e non trova il timing per chiudere sull’1-1. Sempre preciso nelle rare sortite di Bonazzoli e Simy. Da attaccante il suo gol.

JUAN JESUS 6,5

Trova il gol dopo due annullati in questa stagione, con una conclusione non da centrale. Tutto facile fino a qualche volata di Obi che mette in affanno.

MARIO RUI 6

Sul gol del pareggio granata si perde Kechrida. Ma è l’unica disattenzione. Spinge e partecipa bene alla manovra prima e dopo, il suo apporto c’è.

FABIAN 6

Impegna subito Belec con una conclusione dalla media distanza. Un marchio di fabbrica. Non riesce a trovare il timing del rientro della scalata sul gol di Bonazzoli.

LOBOTKA 6,5

Trova tanta libertà di giocata nella prima uscita, bypassando facilmente la prima linea di pressione. Riesce a trovare diversi corridoi utili, dando velocità al gioco.

LOZANO 5,5

Stringe sempre la sua posizione: parte da destra, aspetta l’arrivo di Di Lorenzo per convergere verso il centro. Non riesce, però, mai ad incidere come vorrebbe.

ZIELINSKI 6,5

Si vede tantissimo negli ultimi metri: Spalletti gli chiede di giocare come una sorta di falso nueve in diverse circostanze. Trova tanti ingressi in area pericolosi.

ELMAS 7

Parte solo come posizione iniziale da esterno alto a sinistra nel 4-2-3-1. Si butta dentro, gioca da trequartista incursore quasi centrale.

MERTENS 7

Un nove che fa il dieci. Catalizza la manovra. Completa lo schema da palla inattiva per Rrahmani. Mezzo voto in più per aver ceduto il rigore a Insigne.

INSIGNE 6

Trova il gol, quello che gli consente di raggiungere Maradona. Entra bene nel match, trova il penalty e lo trasforma. Ci mette qualità nella manovra.

OSIMHEN 5,5

Si muove nella ricerca dello spazio: lo trova, ma non viene valorizzato dai compagni. Ma non ha perso il viziaccio di lamentarsi per ogni cosa che non va come vorrebbe.

POLITANO 6

Ingresso vivace, qualche buono spunto e va anche vicino al gol: ma entra quando la partita non è altro che un giro palla lezioso senza più alcuna intensità.

GHOULAM s.v.

Stop al volo a metà campo e applausi per lui. Gli basta poco per regalare sorrisi. Un quarto d’ora da terzino sinistro, per timbrare il cartellino e confermare il suo ritorno.

ZANOLI s.v.

Ingresso ordinato, sistemato, si piazza sulla destra e non deve certo preoccuparsi di altro che di spingere quando arriva il pallone dalle sue parti. In attacco i granata sono spariti.

P. Taormian (Il Mattino)