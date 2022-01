I due messaggi di Spalletti, che diventa “aziendalista”! Gli allenamenti riprendono tra 2 giorni

Ne ha due di messaggi, uno per Osimhen e un altro per Mertens. Con il nigeriano gioca ancora a fare il babbo premuroso però è chiaro che in una giornata del genere pure lui si è stufato di doverlo richiamare alla calma. «Sono bischerate, ce l’aveva con un compagno (Politano, ndr) che non gli aveva passato la palla, voleva far gol e non ce l’ha fatta. Lui è un tipo così, nervoso in campo come nella vita». Poi ce ne sta un altro, di messaggio. E qui Luciano diventa aziendalista proprio come piace a De Laurentiis. E riporta tutti con i piedi per terra, dicendo cose che non hanno bisogno di traduzioni. «Il presidente ha sempre fatto squadre forti e in questo momento, ha detto che deve rivedere le totalità dei conti. Il futuro di Mertens passerà molto da lì, se uno vuol restare deve mettersi a livello delle possibilità della società. Io non so le cifre ma questo dettaglio diventa fondamentale». Tutto chiaro per tutti? Il budget del futuro Napoli dovrà essere compreso tra i 70 e i 75 milioni. Dries dovrebbe accettare una offerta (che al momento non c’è) di non più di 1,5 milioni l’anno. Lo farà? Intanto, due giorni liberi. C’è la sosta, la ripresa degli allenamenti ci sarà mercoledì.

Fonte: P. Taormina (Il Mattino)