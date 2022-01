Focolari, giorn.: “La Juventus per me non arriverà tra le prime quattro”

Fulvio Focolari, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “La differenza tra Sarri della Juve e Sarri alla Lazio è quella che c’è tra me e Fermi. Gasperini è scaltro e bravo, gliel’ha incartata, giocando anche con due Primavera. Gli mancavano Pasalic, Malinovskyi, Ilicic, Muriel, Zapata, Gosens, de Roon. Giusto per citare qualcuno. La Lazio ha tirato tre volte in tutto centrando una sola volta lo specchio. Mourinho ha chiesto Maitland-Niles e Oliveira perché gli mancava qualcosa e ha avuto ragione. Però va analizzato tutto: l’Empoli su 10 partite casalinghe ne ha perse 8, l’ultima tra le mura amiche ha perso 1-5 con il Sassuolo. La Juventus per me non arriverà tra le prime quattro. Fortunatamente per l’Atalanta c’è la sosta, recupererà giocatori e purtroppo non Ilicic, per problemi personali. L’Atalanta ci sarà per i primi quattro. Nella classifica che vediamo manca la partita da recuperare”.