Era prevedibile: numeri spietati di Spalletti contro i cugini!

Non è stato proprio tutto così facile, almeno nel primo tempo. Dove Spalletti (Il Mattino lo vota 6) sbatte la testa con il muro di una manovra ripetitiva e senza acuti e che consente a Colantuono di blindare posizioni e spazi. Il catenaccione della Salernitana in straordinaria emergenza è fragile oltre che prevedibile (che altro poteva fare?) ed è destinato a crollare alla prima spallata. Elmas e Lozano sono al fianco di Mertens, Zielinski somiglia a un falso nove. I numeri sono spietati: 82 per cento possesso palla Napoli, 870 passaggi riusciti contro 136 e 26 tiri a 1 per gli azzurri. Capaci, pure stavolta, di prende gol nell’unico tiro subito. La vera nota stonata. P. Taormina (Il Mattino)