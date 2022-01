Dries ringrazia Lorenzo: “Non dimentichiamo quello che ha fatto per noi”

Dries, ieri autore dal dischetto del gol numero 144 con il Napoli in tutte le competizioni: «Il mio rinnovo? Vedremo cosa accadrà, di certo voglio essere importante per la squadra e per i miei compagni».

Ieri lo è stato sicuramente per Insigne, cedendogli il rigore che poi ha permesso al capitano di agganciare Maradona a 115 reti tra campionato e coppe: «Lo avrei voluto tirare io, ma capisco che era importante per lui: Lorenzo ha fatto la sua scelta e ci dispiace, però dobbiamo accettarlo e dargli un grande saluto».

A giugno, prima di volare a Toronto: «Mi mancherà: è stato un giocatore e un uomo importante per questa società, non dimentichiamo quello che ha fatto per noi e quello che farà fino alla fine. Per questo gli ho lasciato il rigore: dopo undici anni a Napoli dobbiamo ringraziarlo. Va solo ringraziato».

F. Mandarini (Cds)