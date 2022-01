Corriere Dello Sport: la difesa azzurra

Meret6

Sarebbe non giudicabile, pure perché ovviamente incolpevole sul gol. Ma almeno per il freddo merita la sufficienza.

Di Lorenzo 6

Insegue ricami che, in genere, rifiuta. Si offre come un uomo in più, però senza lasciare tracce.

Rrahmani 7

Nella scomposta difesa che la Salernitana sfonda, finisce per rimanere disorientato. Poi va a segnare, per sottolineare che lui c’è.

Juan Jesus7

Provano a togliergli un altro gol, poi il Var lo manda in estasi: non segnava da tre anni e due mesi, non gli compete ma è bello lo stesso.

Mario Rui 6

Lo trovi in attacco e però non c’è in difesa, sulla verticalizzazione granata, che non a caso è immediata proprio dalle sue parti .