COPPA D’AFRICA, Camerun-Comore 2-1: il Camerun di Anguissa sfiderà il Gambia ai Quarti

CAMERUN-COMORE 2-1:

disavventure per i comoriani, arrivati in ritardo allo stadio perché non scortarti (la squadra si è cambiata in pullman). E con il terzino Chaker Alhadhur tra i pali perché i tre portieri erano tra i 12 indisponibili causa Covid. Dopo circa 6′, il capitano Nadjim Abdou è stato espulso. Ma l’inferiorità numerica, non ha impedito di resistere mezz’ora fino al primo gol di Toko Ekambi. 1-0. Nel secondo tempo il portiere/terzino Alhadhur compie tre interventi decisivi. Ma al 70′ arriva il raddoppio del Camerun. Con Aboubakar. Che finalizza la verticalizzazione di Hongla. 2-0. Nel finale, i comoriani, indomabili, riaprono la gara. Con una gran punizione di M’Changama. 2-1. Ma poi il punteggio non muta. Il il Camerun sfiderà il Gambia.

CAMERUN (4-4-2):

Onana A.; Fai, Castelletto, Ngadeu, Tolo; Ngamaleu (63′ Bassogog), Anguissa (84′ Onana J.), Hongla, Toko Ekambi (77′ Lea); Choupo-Moting (63′ N’Jie), Aboubakar (77′ Bahoken).

All.: Conceicao

COMORE (4-4-2):

Alhadhur; Bakari (88′ M’Madi), Abdou, Youssouf M. (89′ Youssouf I.), Zahary; Bachirou (89′ Djoumoi), Abdullah, Youssouf B. (75′ Mattoir), M’Changama; Mogni (52′ Mohamed), El Fardou.

All.: Zerdouk

ARBITRO: Tessema Bamlak (Etiopia)

RETI: 29′ Toko Ekambi (CA), 70′ Aboubakar (CA), 81′ M’Changama (CO)

NOTE: al 7′ espulso Abdou