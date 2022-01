BASKET – Per la Gevi Napoli arriva la quinta sconfitta di fila

Per la Gevi Napoli, orfana dell’infortunato Rich, è arrivata a Trento la quinta sconfitta di fila, dove la prestazione è stata opaca. L’unico a salvarsi è stato Parks con 26 punti, male Pargo, McDuffie e solo 13 minuti per Lynch. Domenica 31 Gennaio posticipo casalingo contro Treviso. A fine gara le parole del coach del roster azzurro Sacripanti. “Trento ha vinto meritatamente, ha fatto una gara molto solida. Sono riusciti a fare dei break, soprattutto nel secondo quarto mentre noi abbiamo attaccato in maniera confusa. Ancora una volta il secondo periodo ci è costato la partita, non è la prima volta che succede in stagione. Purtroppo paghiamo la sterilità offensiva. Nella ripresa ho fatto una scelta decisa sulla maggiore aggressività. Siamo arrivati ad un possesso di distanza, poi siamo stati puniti da un nuovo parziale di Trento. Forse lo scarto finale non è totalmente giusto ma noi dobbiamo riprendere ad essere aggressivi fin dalla palla a due.”

