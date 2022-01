Bargiggia: “Olivera del Getafe, gli spagnoli non lo danno in prestito. Stessa cosa per Parisi”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio. “Gli azzurri avevano provato a chiedere Tagliafico in prestito all’Ajax, ma non se ne farà nulla. Stesso discorso per Ruben Olivera del Getafe, gli spagnoli non lo danno in prestito. Stessa cosa per Parisi dell’Empoli. Il Napoli ad oggi non farà nessuna operazione in entrata. In uscita Ghoulam non è stato proposto al Cagliari”.