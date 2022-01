AUSTRALIAN OPEN – Dopo Berrettini, anche Sinner regala all’Italia i quarti di finale

In Australia il colore predominante è l’azzurro e l’Italia del tennis aggiunge un alfiere in più. Dopo Matteo Berrettini, ieri ha sconfitto lo spagnolo Carrero Busta, questa mattina anche Sinner ha svolto il suo compito alla grande. Il ragazzo altoatesino ha sconfitto il padrone di casa Alex De Minaur con il punteggio di 7-6; 6-3; 6-4, in un match dove ha salvato diverse palla break tra primo e secondo set. Ai quarti Sinner attenderà il vincente tra Fritz e Tsitsipas. Due italiani non raggiungevano i quarti di finale di un grande Slam dal 1973 nell’era di Panatta e Pietrangeli.

La Redazione