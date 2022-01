ADL/Iervolino, fianco a fianco e botta e risposta social

I due presidenti hanno visto la partita fianco a fianco in tribuna autorità. Prima volta per Danilo Iervolino, fresco neo patron della Salernitana. DeLa – poco dopo il triplice fischio finale della gara vinta a mani basse dagli azzurri – ha voluto dare il proprio benvenuto a Iervolino, twittando un eloquente messaggio di «Benvenuto» al suo giovane collega. Immediata la replica – sempre via social – di Iervolino: «Grazie al Presidente De Laurentiis per la straordinaria accoglienza e il caloroso benvenuto». ADL ha fatto gli onori di casa per un appuntamento che i due avevano evidentemente già programmato da giorni. De Laurentiis e Iervolino si sono intrattenuti a parlare di calcio e non solo. Ma soprattutto si sarebbero gettate le basi per un «ponte» tra i due club. Tra le due città e addirittura tra le due tifoserie. Poi al fischio d’inizio ognuno con lo sguardo sul rettangolo verde e gli occhi sui rispettivi team e qualche commento sui giocatori e – soprattutto – sullo stato di emergenza della Salernitana.

