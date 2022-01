4 partite giocate “grazie” al nuovo protocollo, ora Bologna/Inter

Quattro gare di serie A, Inter-Venezia, Lazio-Atalanta, Cagliari-Fiorentina e Napoli-Salernitana, senza le nuove regole, quasi sicuramente, si sarebbero scontrate con un’ordinanza della Asl e non si sarebbero giocate. Il nuovo protocollo, giunto in extremis, ha permesso a queste partite di svolgersi. Adesso, come scrive repubblica.it, si è alla ricerca di una data per Bologna/Inter. La gara, in programma il 6 gennaio, si deve rigiocare. Lo ha già deciso il Giudice Sportivo ed è improbabile che questo verdetto possa essere modificato. Il primo giorno utile per l’Inter, sarebbe il 23 febbraio, ma proprio il ricorso del club meneghino porta a escludere questa data: l’intenzione della Serie A sarebbe infatti quella di aspettare a fissare una data. E, considerando i tempi della giustizia sportiva – con l’ulteriore ricorso al Collegio di Garanzia – tutto fa pensare che la gara si giocherà almeno ad aprile.