Vincenzo Pisacane (ag. Fifa): “Insigne? Esultanza per chi ha fatto finta di non capire”

Il Napoli batte per 4-1 la Salernitana e al momento è sola al secondo posto, in attesa della sfida Milan-Juventus di questa sera al “Meazza”. In gol anche Insigne su rigore, aggancia Maradona nella classifica dei bomber e con dedica. Sui profili social le parole del suo agente Vincenzo Pisacane. «Volevo fare una conferenza stampa così da poter spiegare tante cose a chi non ha capito, o ha fatto finta di non capire, ma ci hai pensato tu sempre sul campo, a modo tuo».

La Redazione